Média : L'Equipe en grève, et ça pourrait durer !

Dans : Info.

Les lecteurs de L'Equipe auront été surpris de découvrir ce samedi que le quotidien sportif n'était pas dans les kiosques. Une grève est en cours et pourrait durer.

Si les soucis de Téléfoot ont focalisé l’attention concernant la crise traversée par les médias, notamment parce que des dizaines de journalistes seront licenciés à la fin du mois de janvier, l’ensemble des autres médias, et notamment sportifs, est impacté plus précisément par les retombées de la crise sanitaire traversée depuis bientôt un an. Eurosport, Le Figaro…on ne compte plus les journalistes qui ont payé au prix fort les effets de cette crise. Et ce samedi, si L’Equipe et L’Equipe Magazine ne sont pas en vente, c’est suite à une grève déclenchée vendredi à l’appel de l’ensemble des syndicats du quotidien sportif. En effet, la direction prévoit 50 à 60 départs, alors même que l’actualité sportive va s’intensifier avec les Jeux Olympique de Tokyo, l’Euro de football, puis rapidement le Mondial de football et celui de rugby, lequel aura lieu en France. 115 reporters se sont d'ailleurs indignés des coupes sombres préparés par leur employeur dans un courrier que l'AFP s'est procuré.

La grève a donc été votée vendredi, et elle pourrait être reconduite ce samedi à 16 heures ont indiqué les délégués syndicaux, qui confirment que la mobilisation est énorme, et pas uniquement au sein de la rédaction. Et pour éventuellement préparer un long mouvement, Le Monde précise que une « caisse de solidarité » est mise en place afin de permettre aux gréviste de ne pas prendre de plein fouet financièrement cette décision. Du côté de la direction de L'Equipe, on ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet. Pour rappel, à travers ses différents médias (L'Equipe, France Football, Vélo Mag...), ce sont près de 700 personnes qui sont concernés. A noter que le site internet du quotidien sportif est en mode dégradé depuis cette nuit au niveau de la mise à jour des infos.