Le patron de Free sur le point de racheter un club

Par Corentin Facy

Après l’arrivée de Bernard Arnault au Paris FC, un nouveau milliardaire français pourrait débarquer dans le paysage footballistique en la personne de Xavier Niel.

Club évoluant en National 2, l'Union sportive de Créteil Lusitanos devrait rapidement devenir la propriété de Xavier Niel, patron de Free. Dans un communiqué publié par sa holding NJJ, l’homme d’affaires a confirmé l’information. « J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil » a publié dans un communiqué officiel Xavier Niel.

La holding explique par ailleurs son intention de lancer un grand projet fondé sur trois priorités au sein du club de N2 : la création et le développement d’un grand centre de formation, professionnaliser le club et faire rayonner le club, actuellement cinquième du groupe C de National 2. Une information qui donnera certainement le sourire aux supporters de Créteil Lusitanos alors que la fortune de l’homme d’affaires de 57 ans est estimé à 11 milliards de dollars. Après François Pinault à Rennes ou encore Bernard Arnault au Paris FC, c’est donc un nouveau milliardaire français qui est sur le point de faire son entrée dans le monde du football.