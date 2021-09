JP Belmondo : De Pierre Ménès à l'AS Monaco, des milliers d'hommages !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

L'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo a plongé dans la tristesse et la nostalgie toute la France, et les hommages ont afflué par milliers via les réseaux sociaux après le décès du monstre sacré du cinéma tricolore. Mais l'amoureux absolu du sport qu'était Bebel a également reçu d'innombrables hommages de la part de sportifs, de journalistes, de consultants, de clubs. De Pierre Ménès à Rio Mavuba, de l'AS Monaco à Grégoire Margotton, tout le monde a voulu saluer la mémoire de l'acteur disparu à l'âge de 88 ans.

Un grand fan de sport nous a quitté. Pensées émues à sa famille et ses proches. 🙏



Une photo qui résume bien la joie de vivre "Bébel", prise au Stade Louis-II il y a quelques années.#Belmondo pic.twitter.com/RQnaPJ0xLi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 6, 2021

🖤Nous apprenons avec tristesse la disparition de Jean-Paul Belmondo, immense acteur. Roland-Garros est orphelin de l'un de ses plus fidèles amoureux.😢

Roland-Garros et la FFT adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances. pic.twitter.com/Rn7DImGjVt — Roland-Garros (@rolandgarros) September 6, 2021

Le Magnifique, l’homme de Rio

Le plus grand est parti — Grégoire Margotton (@gregmargotton) September 6, 2021

Monsieur Belmondo 🙏🏽

bon voyage l’As des As

À jamais dans nos cœurs

❤️💙@PSG_inside merci #belmondo pic.twitter.com/KNThuF5m8Y — eric rabesandratana 🌟❤️💙🌟 (@ERabesandratana) September 6, 2021