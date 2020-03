JO : Les Jeux Olympiques de Tokyo seront reportés, la France l'avoue

Dans : Info.

La président du Comité National Olympique et Sportif Français a reconnu ce lundi que les JO de Tokyo prévus en juillet et août seront reportés.

Le Comité International Olympique s’est donné quatre semaines pour trancher concernant le déroulement des JO à Tokyo, lesquels étaient prévus du 24 au 9 août prochain. Mais selon Denis Masseglia, patron du Comité National Olympique et Sportif Français, le report est d’ores et déjà acquis. « A partir du moment où le CIO indique qu’il réfléchit à d’autres solutions, c’est qu’il a déjà pris l’option de les reporter. Je pense que le report est inévitable. On est dans une situation dont on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va finir. Tous les jours, les gens s’interrogent quand est-ce qu’on va sortir de la crise sanitaire. Quand est-ce que certains pays vont en sortir ? Quand est-ce que d’autres vont y rentrer ? Le sport, c’est secondaire », a indiqué, sur RMC, Denis Masseglia.

Poids lourd du CIO, Dick Pound a lui aussi reconnu que le report des JO de Tokyo était désormais impossible à éviter. « En se basant sur les informations que le CIO possède, il a été décidé de reporter l'événement. La suite n'a pas encore été déterminée, mais les Jeux ne débuteront pas le 24 juillet, ça j'en suis sûr », a indiqué le représentant canadien, tandis que pour la première fois les autorités japonaises ont admis que le déroulement des Jeux Olympiques aux dates initialement prévues étaient hautement improbables. Le report des JO va être un casse-tête de plus pour le sport mondial.