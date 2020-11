Info : Samuel Eto’o accidenté de la route au Cameroun

Dans : Info.

Légende vivante du football africain, Samuel Eto’o a été victime d’un violent accident de la route ce dimanche au Cameroun.

Un an après avoir pris sa retraite sportive, suite à une dernière pige au Qatar, Samuel Eto’o a eu chaud. Rentré dans son pays pour célébrer un mariage, le meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables a été victime d’une grosse collision avec un bus autour de Nkongsamba. Sous l’effet du choc, son imposant 4X4 a été complètement détruit sur la partie avant. Malgré tout, et fort heureusement d'ailleurs, Eto’o ne souffre que d’un traumatisme crânien, selon les premiers examens médicaux réalisés. Plus de peur que de mal au final, comme l’explique Martin Camus Mimb.

« Victime d’un violent accident de la circulation au niveau de Nkongsamba, il y a quelques heures, alors qu’il rentrait de l’Ouest où il a pris part ce week-end à plusieurs festivités, le Meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables que j’ai personnellement eu au téléphone, se porte bien. Dieu est Grand ! », a expliqué le journaliste sportif africain. D’après les médias camerounais, Eto’o n’est pas en tort dans cette histoire, puisque le chauffeur responsable de cet accident aurait pris la fuite, avant d’être rattrapé par la police. Dans les jours qui arrivent, il sera auditionné avec d’éventuelles poursuites pour « activités dangereuses et non-assistance à personne en danger ». Ou pas, puisque l’ancien attaquant du Barça aurait refusé de porter plainte, vu qu’il n’est pas grièvement blessé...