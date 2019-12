Français préférés : Mbappé évite le naufrage des Bleus

Dans : Info.

Comme chaque année, le Journal du Dimanche dévoile son classement des personnalités préférées des Français. Et pour les champions du monde 2018 c'est l'écroulement sauf pour Kylian Mbappé.

Si la quête du titre Mondial en Russie l’an dernier avait boosté la popularité des footballeurs français, cela n’aura pas résisté à l’usure du temps. C’est ce que l’on constate ce dimanche en lisant le célèbre sondage réalisé par le JDD concernant les personnalités préférées des Français. Une étude toujours aussi surprenante puisqu’elle couronne souvent des stars qui ne sont plus vraiment dans l’actualité et c’est encore le cas en 2019 avec Jean-Jacques Goldman numéro 1 chez les hommes et Sophie Marceau en tête chez les femmes.

Concernant le football, c’est la Berezina un an après le triomphe des Bleus en Russie. Le joueur le mieux classé est Kylian Mbappé, désormais 14e alors qu’il était 4e l’an passé. Mais Antoine Griezmann et Ngolo Kanté disparaissent totalement du Top 25, Didier Deschamps sauvant tout juste sa place puisqu’il est 25e, bien loin de Zinedine Zidane, solidement installé à la 9e place de ce sondage. A noter que malgré l'organisation du Mondial féminin l'été dernier en France, aucune footballeuse tricolore n'apparaît dans le Top 25 féminin.