Football : Le pass sanitaire obligatoire pour le football amateur !

La Fédération Française de Football a confirmé que le pass sanitaire serait désormais obligatoire pour la pratique du football dans le pays pour la saison 2021-2022.

Les championnats nationaux reprennent en ce mois d’août, mais ce seront ensuite les compétitions régionales et départementales qui retrouveront les terrains en septembre. Cela vaut aussi pour l’ensemble du football amateur, masculin comme féminin, et les catégories de jeunes. Ce week-end, la FFF a fait savoir que tous les joueurs devront présenter un pass sanitaire pour pouvoir évoluer dans la saison à venir. « Le pass sanitaire sera requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu'aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition », a prévenu Noël Le Graët, qui n’ignore pas que la mise en pratique de telles normes va être un véritable casse-tête pour les clubs. Mais il en va ainsi de la vie avec le Covid, comme c’est le cas dans beaucoup d’activités.

« Nous sommes conscients que le pass sanitaire est une contrainte supplémentaire pour nos licenciés et nos clubs. Mais cette mesure apparaît aujourd'hui comme la solution la plus sûre pour reprendre le football en protégeant au mieux nos pratiquants et pratiquantes. Leur santé est notre priorité », a livré le président de la FFF, qui a aussi dévoilé quelques détails pratiques. Tous les joueurs de plus de 12 ans devront donc présenter un pass sanitaire valide à partir de la reprise du football. Chez les jeunes, entre 12 et 17 ans, un délai supplémentaire est attribué jusqu’au 30 septembre, en raison de l’ouverture tardive des créneaux de vaccination. Enfin, les joueurs et joueuses de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces mesures pour le moment. Pour mémoire, en raison du Covid, la saison 2019-2020 avait été arrêtée définitivement au mois de mars, tandis que la saison 2020-2021 n’avait pas dépassé le mois d’octobre.