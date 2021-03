FFF : Saison terminée pour le football amateur !

Dans : Info.

Dans un communiqué, la Fédération de Française a confirmé que la saison 2020-2021 était définitivement terminée chez les amateurs

Les Championnats amateurs régionaux et départementaux de football, suspendus depuis fin octobre, sont définitivement stoppés pour cette saison 2020/2021 en raison de la crise sanitaire a confirmé ce mercredi la Fédération Française de Football, confirmant des rumeurs qui circulaient depuis quelques.

Les Championnats de National 2 et de D2 féminine ne sont pas concernés par cet arrêt des compétitions et feront l'objet d'une décision ultérieure précise l'instance du football amateur. Pour les épreuves départementales et régionales, une saison blanche, sans relégations ni promotions, a été actée par la FFF réunie en comité exécutif. La Coupe de France féminine est également arrêtée définitivement, comme le championnat de National 3. Si Noël Le Graët ne semblait pas vraiment vouloir que cela s'arrête ainsi, le président de la FFF, qui vient d'être réélu, a finalement compris que les clubs amateurs avaient besoin de visibilité et qu'il était inutile de repousser encore et encore une décision devenu inéluctable compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire en France. Reste que concernant la National 2 et la D2 féminine, il semble clairement difficile de savoir quand et comment pourra se terminer la saison, qui avait failli reprendre début mars avant d'être repoussée.