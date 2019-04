Emiliano Sala : Une info écoeurante de plus arrive d'Angleterre

Dans : Info, FC Nantes, Premier League.

Un peu plus de trois mois après le dramatique accident d'avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala et au pilote du Piper Malibu qui transportait l'attaquant argentin vers Cardiff, la police anglaise a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une nouvelle enquête. Et si l'on pensait avoir déjà vécu le pire avec l'attitude du club gallois, qui cherche le moindre détail pour ne pas payer le transfert du joueur acheté au FC Nantes, on se trompait malheureusement. Car c'est cette fois l'apparition sur internet d'une photo de la dépouille d'Emiliano Sala qui a poussé la police anglaise à sortir de son mutisme.

« Nous avons été informés qu'une photo présentée comme étant celle du corps de Monsieur Emiliano Sala a été partagée sur les réseaux sociaux et nous sommes dégoûtés que quelqu'un ait pu faire ça. Ce sont des moments douloureux pour sa famille et ils ne doivent pas subir la peine supplémentaire que cet acte honteux va sans aucun doute causer. Nous enquêtons sur cet incident et travaillons en collaboration avec un certain nombre d'agences pour établir la manière dont la photo a été prise et qui en est le responsable », a prévenu la police.