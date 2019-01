Disparition Emiliano Sala : Les recherches sont vaines

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, la police de Guernesey a fait savoir que les recherches de l'avion qui transportait Emiliano Sala ou d'un éventuel canoë de survie, lesquelles ont repris ce matin à 8h30, n'ont toujours rien donné, malgré la présence sur zone de plusieurs avions et hélicoptères. Un secteur de 450km2 a été ratissé en vain pour l'instant. Les autorités de l'île anglo-normande indiquent qu'une décision sera prise un peu plus tard pour savoir si les recherches se poursuivront ultérieurement.

1.30pm update.



280sq. miles of our targeted search pattern using multiple aircraft from the Channel Islands, France and U.K. has been completed over the last five hours.



There is as yet no trace today of the missing aircraft.