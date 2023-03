Daniel Riolo et Romain Molina, la police va s'en mêler

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans une longue émission consacrée à l'affaire Hamraoui-Diallo, Daniel Riolo a accusé Romain Molina d'avoir été télécommandé par un proche de l'ancienne joueuse du PSG. Riolo promet la visite de la police à Molina, et ce dernier menace le journaliste de RMC d'un procès.

S’il ne s’agissait à la base d’une histoire scandaleuse qui a énormément impacté une joueuse, Kheira Hamraoui et un entraîneur, Didier Ollé-Nicolle, on pourrait conseiller à tout le monde de sortir le pop-corn et de s’installer confortablement. Mais la joueuse du PSG ayant été agressée, avant d’être traînée dans la boue, et l'ancien entraîneur parisien d'avoir eu un comportement déplacé avec une jeune joueuse, ce qui était faux, le sujet est forcément moins réjouissant qu’une bataille entre deux journalistes, Daniel Riolo et Romain Molina. Jeudi, le premier avait consacré une longue intervention sur RMC à cette affaire, affirmant notamment que Cesar Mavacela proche d'Aminata Diallo, mis cette semaine en examen pour extorsion en bande organisée, avait utilisé Romain Molina comme une « marionnette » afin de faire circuler de fausses informations sur cette affaire. « Il faut citer l’influenceur instrumentalisé Romain Molina qui a jeté de la boue sur Kheira Hamraoui, mais aussi Didier Ollé-Nicolle, à tort. D’ailleurs il sera entendu très prochainement par la police pour qu’il réponde de ce qu’il a fait dans cette histoire-là », a lancé Daniel Riolo, provoquant la réponse immédiate de Romain Molina sur les réseaux sociaux.

Molina menace Riolo, rendez-vous au tribunal

Ayant bien compris que le journaliste de RMC n’allait pas le lâcher dans cette histoire, celui qui se présente comme un écrivain, a menacé Daniel Riolo d’un procès. « On se voit au tribunal Daniel Riolo, et on verra qui dit vrai Pas de droit de réponse dans ton livre (alors que c'est la base du journalisme), pas d'invitation pour débattre (marrant pour un mec aussi sûr de lui), donc tu répondras à un juge. Courage pour prouver tes mensonges ! Fascinant quand même de raconter soir après soir que je parle à ce fameux Cesar que je ne CONNAIS PAS et à qui je n'ai JAMAIS PARLE. Les flics le savent parfaitement vu qu'ils avaient mis plein de gens sur écoute. Grande Daniel pour t'en sortir de ça ! », a riposté Romain Molina, qui a cependant pris une deuxième vague vendredi soir, car Daniel Riolo avait évidemment d’autres billes.

🎙 Au lendemain de ses révélations sur l’affaire Hamraoui/Diallo, @DanielRiolo apporte des précisions sur les nombreuses réactions suscitées par l'émission d'hier. pic.twitter.com/NumJP2wsKN — After Foot RMC (@AfterRMC) March 24, 2023

Après avoir pris connaissance des propos, sur Twitter, de Romain Molina, le journaliste a profité de l’After Foot pour en remettre une deuxième couche, expliquant que sa première sortie lui avait valu un déchaînement provoqué des communautés de followers. « Il n’y a aucune hypothèse dans ce que j’ai dit, il n’y a que des vérités avec des arguments, des preuves. J’ai commencé à travailler depuis le mois d’août 2022, des journalistes de RMC ont travaillé aussi sur cette affaire (…) Je suis très tranquille, si en plus le fameux Romain Molina veut porter plainte, qu’il le fasse. Mais il faut juste qu’il mette des sous de côté, car déjà il va devoir prendre des avocats pour le défendre face aux plaintes qui vont être déposées contre lui par Didier Ollé-Nicolle et Kheira Hamraoui (…) Mais je le redis, c’est juste une marionnette dans cette histoire, il s’est complètement trompé. S’il a accès au dossier, où il est cité à maintes reprises, qu’il aille page 24 où est fait référence à ses liens avec Diallo et de la façon il a orchestré la cabale. Mais si on va au tribunal, on pourra la lire ensemble cette page, il n’y a pas de souci (…) Romain Molina, je pense qu’il sera entendu dans les 15 jours par la police », a prévenu la star de RMC avant d'inciter ce dernier à revenir à la raison.

On se voit au tribunal @DanielRiolo, et on verra qui dit vrai



Pas de droit de réponse dans ton livre (alors que c'est la base du journalisme), pas d'invitation pour débattre (marrant pour un mec aussi sûr de lui), donc tu répondras à un juge



Courage pour prouver tes mensonges ! — Romain Molina (@Romain_Molina) March 24, 2023

« Molina, je l’ai connu à une époque et j’entretenais plutôt de bons rapports avec lui, sa boutique tourne plutôt pas mal. Il n’a pas aimé que je parle de lui comme un influenceur, mais c’est comme cela que la police en parle dans les rapports. Là-dessus il s’est fourvoyé, mais il devrait réfléchir et dire qu’il a été instrumentalisé et est passé à côté, cela peut arriver à tout le monde dans une carrière. Encore une fois, il n’est pas le coupable numéro 1. Mais je ne vais tomber dans le piège de répondre sur Twitter, je sais comment ça marche », a expliqué Daniel Riolo. Pour l’instant, on est là, même si à priori tout ce monde devrait se retrouver au tribunal si toutes les menaces se confirment.