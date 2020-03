Coronavirus : Le football amateur à l’arrêt en France ?

Dans : Info.

En attendant de connaitre ce jeudi soir les mesures que le gouvernement compte prendre - ou ne pas prendre - pour contrer l’épidémie de Coronavirus en France, les instances se posent des questions à tous les niveaux.

Le football amateur pourrait ainsi prochainement être touché. Dans plusieurs Ligues, la question a été ouvertement posée et l’arrêt des compétitions a été évoqué de manière très ouverte. La Ligue de Grand Est a déjà tout annulé pour les prochains week-ends, recommandant l’arrêt des entrainements également au coeur de cette région très touchée en France. Cela pourrait suivre dans les Hauts-de-France et en Normandie, où une conférence de presse a été tenue à ce sujet.

« Si le coronavirus nous oblige à arrêter les compétitions, on se garde la possibilité d’annuler les championnats. Dans ce cas de figure, on pourrait décider de prendre en compte la situation du classement à un instant T, de repousser les matches au maximum jusqu’à fin juin ou de déclarer la saison 2019-2020 comme nulle », a fait savoir Jean-Michel Kociszewski, président délégué de la Ligue de Normandie, alors que la FFF a modifié le protocole pour éviter les poignées de mains, et recommande aussi d’éviter les contacts inutiles, notamment lors des célébrations de but ou fins de matchs.