Changement de sport, Yoann Gourcuff met des raclées au tennis

Libre depuis la résiliation de son contrat à Dijon en janvier dernier, Yoann Gourcuff n’a toujours pas rebondi. Et ne compte visiblement pas le faire.

En tout début de saison, son père Christian Gourcuff avait laissé entendre que le milieu de terrain pourrait prendre sa retraite. « Il faut être réaliste, il a 33 ans et la saison écoulée à Dijon ne s'est pas bien passée, confiait le nouvel entraîneur du FC Nantes dans L’Equipe. (…) A un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n'importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. »

Deux mois plus tard, l’ancien joueur du Milan AC n’a pas annoncé la fin de sa carrière. Mais l’information révélée par La Gazette du centre Morbihan confirme la tendance évoquée par Christian Gourcuff. En effet, Yoann possède désormais une licence au Tennis club de Larmor Plage, où il habite avec sa femme Karine Ferri. Et pour le moment, ses débuts se passent bien puisque l’ex-international français a nettement remporté ses deux premiers matchs sur le score de 6-0, 6-0.

Y. Gourcuff n’est pas un débutant

« Bon, j'ai pris deux bulles, mais j'ai passé un super moment, a réagi l’un de ses adversaires, un sexagénaire, pour Ouest-France. J'ai affronté un jeune homme charmant, souriant, aussi discret qu'il est élégant dans le jeu. On a discuté un peu après le match, il m'a dit qu'il était ravi de rejouer au tennis, qu'il adorait cela. » Plus jeune, Yoann Gourcuff avait hésité entre le foot et le tennis. Le Breton avait même disputé l’édition 1998 de l'Open super 12 d'Auray, remportée par un certain Rafael Nadal. Espérons pour le Breton que son physique le laissera profiter de sa deuxième passion.