Affaire Pogba : Sa mère va encore être entendue par la police

Par Mehdi Lunay

Depuis août dernier, une enquête est ouverte pour des faits d'extorsion subis par Paul Pogba. Cela a déchiré sa famille, son frère Mathias étant mis en examen et sa mère Yeo Moriba étant mise sous protection policière. Cette dernière va être encore interrogée ce vendredi.

Un feuilleton qui aura empoisonné la saison de Paul Pogba à la Juventus. Le milieu français s'est dit victime d'extorsions réalisées en bande organisée et a porté plainte à Turin dès juillet dernier. Cette affaire franco-italienne implique des proches de région parisienne et même son frère Mathias Pogba. L'affaire a été pris en main par la justice française le 2 septembre dernier avec la mise en examen de six hommes dont Mathias Pogba. De quoi déchirer les deux frères ainsi que leur famille. Leur mère Yeo Moriba (52 ans) a été placée sous protection policière dès septembre dernier et reste un témoin important dans cette affaire.

La mère de Paul Pogba très importante dans cette affaire ?

Ainsi, selon RMC Sport, les enquêteurs ont prévu de l'interroger de nouveau sur les faits impliquant ses deux fils. Elle est convoquée pour ce vendredi 5 mai. Dans cette affaire, on parle d'une somme de 13 millions d'euros réclamée de force à Paul Pogba par des hommes lourdement armés et cagoulés. La police pense que ces hommes ont des liens avec Mathias Pogba. Yeo Moriba a toujours soutenu Paul, victime dans cette affaire, mais elle a aussi voulu défendre le frère aîné Mathias.

⚖ La maman des frères Pogba, sous protection policière depuis septembre, va être une nouvelle fois invitée à s'exprimer dans le cadre de l’enquête sur la tentative d’extorsion subie par Paul.https://t.co/wjN6PTnqTI — RMC Sport (@RMCsport) May 3, 2023

Un discours trouble qu'elle a justifié dans son autobiographie Et à la fin, on gagne, publiée en novembre dernier dans le temps fort de l'affaire Pogba. Elle indiquait alors que Mathias « était tombé dans un piège, il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s'est senti trahis. Ce sont de gros, gros requins, attisés par la jalousie extrême ». Les enquêteurs sont très curieux de connaître tout ce que sait Yeo Moriba sur les faits, surtout les éléments pouvant faire aboutir cette affaire et condamner les éventuels coupables.