Adieu 2020 on t'aimait pas, meilleurs voeux pour 2021 !

A part par le mot « pourrie », il est difficile de définir autrement l'année 2020 que nous venons de quitter sans aucun regret. Place désormais à 2021, qui débute étrangement avec un couvre feu qui nous empêche d'aller faire la fête jusqu'au bout de la nuit, car malheureusement nous ne sommes pas conviés par Neymar au Brésil, même le modérateur aka Modo.

Cependant, la tradition est la tradition, et pour toute l'équipe de Foot01 ce passage en 2021 est l'occasion de vous présenter nos meilleurs voeux pour cette année où l'on espère retrouver une vie normale ou presque. Sur le plan footballistique, nous aurons, à priori, droit à l'Euro avec de sérieux espoirs de titre pour les Bleus, mais également le tournoi olympique de Tokyo, si les JO ont lieu, et la Ligue des Nations pour laquelle la France est qualifiée. Sur le plan national, la fin du championnat de Ligue 1 s'annonce passionnante, tandis que l'on ne sait pas encore si la Coupe de France pourra aller à son terme. Pour le reste, Jean Castex et Emmanuel Macron aviseront...