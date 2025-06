Un remplaçant du PSG lâche un gros coup de gueule

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

En l'emportant largement face au Koweït (4-0), la Corée du Sud a confirmé sa récente qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour autant, la fête a été marquée par les huées des supporters coréens à l'encontre de leur sélectionneur. Une situation qui a agacé Lee Kang-in.

La fête aurait pu être beaucoup plus belle en Corée du Sud. Le jeudi 5 juin, la sélection coréenne obtenait son billet pour la Coupe du monde 2026 en l'emportant 2 à 0 en Irak. De retour devant leurs supporters pour la réception du Koweït le 10 juin dernier, les hommes de Hong Myung-bo ont livré une belle copie en l'emportant 4-0, confirmant leur très bonne dynamique. Pour autant, le sélectionneur a été la cible des huées de ses propres supporters. Ces derniers reprochent à la Fédération de football sud-coréenne de l'avoir choisi comme coach alors qu'il avait déjà connu une expérience décevante entre 2013 et 2014. Face aux critiques, le Parisien Lee Kang-in a pris la parole pour tenter de calmer les tensions et d'attirer plus de positivité à l'égard de son groupe.

« Ces critiques nous affectent également »

PSG : Barcola menace Luis Enrique de quitter Paris https://t.co/CGfd6HNbm0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

« Certains spectateurs attaquent et critiquent notre entraîneur et la fédération coréenne de football. Comme nous, les joueurs, faisons aussi partie de la fédération et que l’entraîneur est notre patron, ces critiques nous affectent aussi quand elles deviennent disproportionnées. J’aimerais demander aux gens de voir le côté positif de notre équipe. Cela nous aidera à mieux jouer à la Coupe du monde. J’espère que les gens nous aideront et continueront à nous soutenir », a affirmé Lee Kang-in à la presse sud-coréenne.

Buteur face au Koweït, le Parisien s'est montré en patron pour défendre son sélectionneur. Pour rappel, depuis le retour de Hong Myung-bo sur le banc de la Corée du Sud en remplacement de Jürgen Klinsmann, Les Guerriers Taeguk n'ont pas perdu le moindre match (4 victoires, 1 nul) et sont la 10e sélection qualifiée pour le Mondial 2026.