Un pont d’or pour arracher Regragui au Maroc

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Walid Regragui n’est pas passé inaperçu. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a tapé dans l’œil de l’Arabie Saoudite qui espère le convaincre de remplacer Hervé Renard avec une belle offre sur le plan financier.

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard ne connaît pas encore l’identité de son successeur. L’Arabie Saoudite cherche son futur entraîneur et semble regarder du côté du Maroc. En effet, plusieurs médias saoudiens évoquent un vif intérêt pour Walid Regragui. Il faut dire que le coach des Lions de l’Atlas a marqué les esprits au Qatar.

L'Arabie Saoudite cible Regragui

Le technicien de 47 ans a réalisé un exploit immense en amenant sa sélection jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Autant dire que Walid Regragui n’est plus perçu de la même manière. On peut désormais parler d’un véritable héros pour le monde du football arabe qui a tant vibré pendant le Mondial. L’Arabie Saoudite serait donc prête à lui offrir un énorme contrat pour le convaincre de quitter le Maroc.

Mais sauf surprise, le natif de Corbeil-Essonnes en région parisienne ne devrait pas abandonner son équipe. Après la performance historique en décembre dernier, le sélectionneur des Lions de l’Atlas est totalement focalisé sur la Coupe d’Afrique des Nations 2023. D’autant qu’il sent sa sélection capable de soulever le trophée en Côte d’Ivoire.

Walid Regragui : "On a battu le Brésil, en plein Ramadan, après le Tarawih (prière quotidienne du Ramadan). C'est fou !" 😂🇲🇦 pic.twitter.com/Mbq23hNzS1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 26, 2023

« Bien sûr qu’on est favoris, comme beaucoup d’équipes, répondait Walid Regragui après la victoire en match amical contre le Brésil (2-1) samedi dernier. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain. Il faut maintenir ce niveau et savourer. » L’offre généreuse de l’Arabie Saoudite risque de ne pas suffire pour interrompre sa belle aventure avec le Maroc.