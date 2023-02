Turquie : Christian Atsu retrouvé mort dans les décombres

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Ce n'est hélas pas vraiment une surprise, mais ce samedi, l'agent de Christian Atsu a confirmé que le corps du footballeur ghanéen Christian Atsu avait été retrouvé dans les ruines de l'immeuble où il résidait en Turquie.

Le joueur d'Hatayspor était signalé disparu depuis l'épouvantable tremblement de terre qui a touché la Syrie et la Turquie, provoquant plus de 40.000 morts. Agé de 31 ans, Christian Atsu a notamment joué pour Chelsea et Newcastle avant de rejoindre le championnat de Turquie il y a quelques mois. « C'est avec le cœur lourd que je dois annoncer à tous que, malheureusement, le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin. Mes plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien », a indiqué son agent à la BBC.