Tragédie en Algérie, un mort après le titre du MC Alger

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

L’Algérie a vécu une tragédie ce samedi soir avec le décès d’au moins un supporter après l’écroulement d’une barrière.

Le MC Alger a décroché ce samedi soir le neuvième titre de champion d’Algérie de son histoire mais la fête a tourné court. En effet, les cérémonies du titre prévues dans la foulée du match nul contre Magra (0-0) au stade du 5-Juillet-1962 ont été annulées à cause d’un terrible drame s’étant déroulé en tribunes. Le site DZ Foot rapporte que de nombreux supporters ont chuté du haut des tribunes au deuxième étage du virage sud. Une barrière de sécurité a cédé et a provoqué l’effondrement d’une partie de la tribune. Le bilan définitif n’est pas connu, mais il est pour l’instant d’un mort et de plusieurs blessés selon la protection civile algérienne.