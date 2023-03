Scandalisé, Magic Maignan vient au secours d'Emiliano Martinez

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

L'IFAB, l'instance arbitrale de la FIFA ne veut plus voir les gardiens intimider les tireurs de penalty. Bientôt, ils ne pourront plus distraire leurs adversaires comme ils l'entendent. Une cabale anti-gardiens de but qui révolte Mike Maignan.

Le penalty, traditionnelle opposition gardien-joueur de champ, deviendra t-il un combat déloyal ? C'est ce que peuvent penser les amoureux du dernier rempart d'une équipe de football. Les règles se sont durcies au fil des années pour les portiers avec notamment l'interdiction de quitter sa ligne avant le tir et son contrôle via la vidéo. Dans le même temps, les tireurs peuvent varier leur course d'élan, quitte à ralentir outrageusement et à fausser le travail du gardien. Face à ce comportement, ne restait au gardien de but que les mimiques et autres provocations pour compenser. Mais, même là, les instances du football vont devenir impitoyables.

Les gardiens lésés, Maignan veut encore faire une Martinez

L'IFAB, instance arbitrale en lien avec la FIFA, veut supprimer ces intimidations des gardiens. A l'avenir, plus question de distraire « abusivement » les tireurs sur un penalty ou une séance de tirs au but. Une manière de réagir au comportement excessif d'Emiliano Martinez en coupe du monde, face aux tireurs néerlandais en quart de finale et à ceux de l'Equipe de France en finale. Pourtant, cette décision agace profondément le nouveau portier des Bleus Mike Maignan.

Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026:



🔄Les gardiens devront être de dos au moment du tir

❌En cas d'arrêt, coup-franc indirect https://t.co/nRpa0wi0b2 — Magic Mike Maignan (@mmseize) March 25, 2023

Il estime que les gardiens de but sont encore défavorisés par cette mesure. Il n'a pas hésité à le faire savoir sur ses réseaux sociaux via un commentaire plein de sarcasme. « Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026 : Les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d'arrêt, coup-franc indirect », a écrit sur Twitter le portier du Milan AC. Ce spécialiste de l'exercice sait mieux que quiconque les implications de ce genre de règles sur le jeu et sur les gardiens de but. De quoi faciliter la tâche des tireurs mais pas des arbitres. Le VAR risque d'être rapidement débordé sur certains matchs...