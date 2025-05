Officiel ‍: DAZN et TF1, le mariage est programmé cet été

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. En plus de DAZN, TF1 sera diffuseur de la Coupe du monde des clubs. La première chaîne a trouvé un accord pour accueillir deux matchs de la nouvelle compétition créée par la FIFA.

Décriée par de nombreux observateurs à travers le monde, la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA n'arrive pas en terrain conquis auprès du public. Après une longue saison et une Ligue des champions plus fournie en matchs que jamais, il n'est pas évident de convaincre les passionnés de ballon rond de rester devant leur écran pendant le mois de juin. Même si la plupart des grands clubs européens seront aux Etats-Unis pour le tournoi, ils devront composer avec des équipes plus exotiques venues des cinq continents. Heureusement, la FIFA peut bénéficier d'une visibilité optimale, notamment en France.

Deux matchs du PSG sur TF1

En effet, le diffuseur mondial exclusif DAZN s'est engagé à proposer le Mondial des clubs gratuitement aux téléspectateurs. Dans l'Hexagone, un petit coup de pouce supplémentaire pour les audiences est arrivé. Première chaîne du pays, TF1 a conclu un accord de sous-licence avec DAZN pour diffuser deux rencontres à 21h : le premier match de poule du PSG contre l'Atlético Madrid (dimanche 15 juin) et la finale du mondial (dimanche 13 juillet). TF1 s'est félicité de ce nouveau partenariat dans un communiqué.

#Annonce



⚽️Le groupe TF1 et DAZN signent un partenariat exclusif pour la diffusion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 en France



Toutes les infos⬇️ https://t.co/4evr6L68lc pic.twitter.com/R5JPcCIe0a — TF1 Pro (@TF1Pro) May 6, 2025

« Le groupe TF1 et DAZN, première plateforme mondiale de streaming sportif, sont heureux d'annoncer la signature d'un accord de sous-licence concernant la diffusion en France sur les chaines du groupe TF1 de deux matchs évènement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. […] Ce nouvel accord entre le Groupe TF1 et DAZN réaffirme la volonté du groupe TF1 d’offrir aux Français l’accès aux plus grandes compétitions. DAZN, la plateforme de streaming sportif de référence, est la destination de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 et diffuse gratuitement dans le monde entier les 63 matchs de la première édition cet été. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sera un évènement historique et sans précédent qui réunira 32 des plus grands clubs de football du monde », a notamment indiqué la chaîne sur son site TF1 Pro. Une occasion aussi pour elle de compenser la perte de la Coupe du monde 2026, dont les matchs en clair seront diffusés sur M6.