Messi et l'Arabie Saoudite, la pire fin pour Cristiano Ronaldo

Libre après la rupture de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo en a profité pour rejoindre Al-Nassr. Une fin de carrière décevante pour de nombreux observateurs qui l’imaginaient sortir par la grande porte.

Les rumeurs étaient bien fondées. Ce vendredi, Cristiano Ronaldo s’est officiellement engagé en faveur d’Al-Nassr. Le Portugais, libre après la rupture de son contrat à Manchester United, espérait se lancer un dernier défi au sein d’une équipe encore en lice en Ligue des Champions. Mais faute de propositions, l’attaquant de 37 ans a accepté l'offre du club saoudien qui lui permettra de toucher jusqu’à 200 millions d’euros par an.

