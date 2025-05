Mercato ‍: Cristiano Ronaldo à Chelsea, la folle rumeur

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Exilé en Arabie Saoudite depuis deux ans et demi, Cristiano Ronaldo pourrait faire une dernière pige dans un club européen à l’occasion de la Coupe du monde des clubs l’été prochain.

Même si Lamine Yamal semble être l'héritier des anciennes légendes du football mondial, comme l’ont pu être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au cours de la dernière décennie, les amoureux du ballon rond sont déjà nostalgiques de l'Argentin et du Portugais. Suite aux exils à Miami pour le premier et en Arabie Saoudite pour le second, les fans de foot auront-ils la chance de revoir Messi ou CR7 sous le maillot d’un grand club européen avant leurs retraites ? Cela semble être possible. Si La Pulga est à l’aise dans son club de MLS, où il va sûrement tranquillement préparer le dernier grand objectif de sa carrière, le Mondial 2026, le Portugais semble avoir des envies d’ailleurs du côté d’Al-Nassr. Et une folle rumeur l’envoie en Angleterre depuis quelques heures. En effet selon le compte britannique Transfer News Live, « Cristiano Ronaldo est lié à un transfert à Chelsea pour un contrat d'un mois uniquement pour la Coupe du monde des clubs ».

Un dernier duel entre Cristiano Ronaldo et Messi ?

🚨 Cristiano Ronaldo has been linked with a move to Chelsea on a one-month deal solely for the Club World Cup.



Rate the chance of this happening out of 10? 🤔 pic.twitter.com/T92WddIO8n — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 1, 2025

Sorti dépité du terrain mercredi soir après la nouvelle désillusion continentale d’Al-Nassr contre le club japonais de Kawasaki Frontale (2-3), Cristiano Ronaldo semble avoir besoin d’un dernier challenge pour retrouver son meilleur niveau. Et quoi de mieux qu’une pige chez les Blues l’été prochain lors d’un évènement majeur ? Disputée à travers les États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochains, la Coupe du monde des clubs pourrait être une belle porte de sortie pour CR7. D’autant plus que Chelsea a des chances d’aller loin en étant placé dans la poule de Flamengo et de l’ES Tunis. À cette occasion, l’ancienne star du Real Madrid pourrait retrouver le plus haut niveau et recroiser certains anciens coéquipiers ou rivaux comme Lionel Messi. De quoi penser à un ultime duel entre les deux plus grands joueurs de l’histoire du foot moderne ? Tous les suiveurs du football européen en rêvent…