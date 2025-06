Le Qatar s'offre le Mondial des clubs 2029

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Pays hôte de la Coupe du monde remportée par l’Argentine en 2022, le Qatar veut remettre ça. Cette fois, le pays du Golfe aimerait accueillir le Mondial des clubs 2029. Une hypothèse qui impliquerait le décalage de la compétition en hiver.

Le Mondial des clubs est loin de faire l’unanimité. Depuis le début du tournoi, la compétition organisée aux Etats-Unis subit pas mal de critiques. Notamment en cause, le calendrier chargé imposé aux joueurs ainsi que les conditions impliquant de nombreuses interruptions en cas d’orage. « C’est une blague, ce n’est pas du football », a par exemple lâché le manager de Chelsea Enzo Maresca après la victoire contre Benfica (4-1 ap) samedi.

Tous ces commentaires négatifs ne représentent pas une excellente publicité pour le nouveau format de la FIFA. Et pourtant, les candidatures s’accumulent pour l’organisation de la prochaine édition. Après le Brésil et le dossier partagé par l’Espagne et le Maroc, c’est le Qatar qui tente sa chance, révèle The Guardian. Des dirigeants qataris se sont entretenus avec des décideurs de la FIFA pour manifester leur intérêt. Là encore, cette hypothèse risque de déplaire. On se souvient que l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar avait suscité la polémique.

Les atouts du Qatar

Parmi les raisons, la nécessité de décaler la compétition en hiver afin d’éviter les fortes chaleurs de l’été. Si le pays du Golfe devait organiser le Mondial des clubs 2029, le tournoi subirait probablement un report similaire. Et les championnats européens seraient encore contraints d’interrompre leur saison. La candidature du Qatar présente tout de même certains avantages pour les participants. Le média précise que les équipes et leurs supporters auraient de moins de voyages à effectuer qu’aux Etats-Unis. Mais surtout, la compétition pourrait être encore plus lucrative pour les clubs engagés. Un argument qui pèsera lourd dans le débat.