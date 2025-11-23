Le Maroc s'envoie en l'air pour Hakimi et ses coéquipiers

A partir du 21 décembre prochain, le Maroc sera le pays hôte, mais également le favori de la CAN 2026. L'occasion pour tout un pays de célébrer les performances des Lions de l'Atlas.

Royal Air Maroc, affiche la couleur. Désigné joueur africain de l'année, Achraf Hakimi ne sait pas encore s'il sera capable de commencer la Coupe d'Afrique des Nations, organisée dans son pays. Mais le défenseur du Maroc et du Paris Saint-Germain sait déjà qu'il peut compter sur tout le royaume pour soutenir la sélection nationale. Et à un mois du coup d'envoi de la CAN, qui débutera avec le match Maroc-Comores, c'est peu dire que la température commence à monter du côté de Rabat. Chez les Marocains, on est conscient que l'équipe actuelle est capable de gagner cette CAN et d'enchaîner ensuite un énorme Mondial, même s'il sera difficile de faire aussi bien qu'en 2022. L'enthousiasme est donc grand, et tout le pays commence à déjà vibrer pour l'équipe de Walid Regragui. Et même la compagnie aérienne nationale,, affiche la couleur.

Depuis quelques jours, des avions de la compagnie Royal Air Maroc volent en effet avec une livrée aux couleurs du Maroc. Et certains avions arborent même photos des joueurs de l'équipe nationale et un rappel sur le fait qu'elle soutient l'équipe nationale. Il est vrai que l'afflux des supporters vers le Maroc pour cette CAN 2026 va être colossal, et qu'il faudra transporter tout le monde. Au total, ce sont 660 vols supplémentaires qui sont prévus durant le mois de compétition. Un premier rendez-vous, puisqu'en 2030, le Maroc accueillera aussi le Mondial en compagnie de l'Espagne et du Portugal. Le Maroc accueillera des matchs dans six stades différents à Tanger, Rabat, Fès, Casablanca, Marrakech et Agadir. Compte tenu des performances de l'équipe marocaine, le Royaume entre peut-être dans quelques années glorieuses.