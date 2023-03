Le coup de sang de Folarin Balogun, il menace l’Angleterre

Dans : Foot Mondial.

Auteur d’une incroyable saison sous le maillot du Stade de Reims, Folarin Balogun n’est toutefois pas encore un joueur international puisque l’Angleterre, le pays où il a grandi, ne l’a pas convoqué pour le rassemblement de mars.

Folarin Balogun a beau être le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, il n’est pas pour autant un joueur de sélection. Puisqu’au cours des deux prochaines semaines, le buteur anglais va rester à Reims alors qu’il aurait pu découvrir les joies de jouer pour son premier pays, l’Angleterre, où il est arrivé à l'âge de deux ans. Sauf que Gareth Southgate en a décidé autrement en préférant prendre l'attaquant de Brentford Ivan Toney, pourtant récemment impliqué dans un scandale de paris. Alors que Balogun doit faire de plus que ses 17 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour avoir sa place chez les Three Lions ? La question reste sans réponse, même si pour répliquer, Balogun pourrait choisir une autre sélection que l’Angleterre. Éligible pour la sélection du Nigéria, l’attaquant de Reims peut aussi choisir les Etats-Unis sachant qu’il est né à New York en 2001.

Balogun, prochaine star des Etats-Unis ?

Sûrement blessé de ne pas avoir été sélectionné avec l’Angleterre, Balogun a en tout cas fait un appel du pied aux USA en publiant une story sur Instagram avec une légende sans équivoque : « Dans la vie, allez là où vous êtes apprécié ». Une déclaration qui fait suite à celle d’Anthony Hudson, l’entraîneur-chef par intérim des Etats-Unis, qui n’a pas hésité à contacter Balogun pour savoir s’il serait potentiellement intéressé pour rejoindre sa sélection : « Il y a un dialogue ouvert avec lui et son équipe. Ce dialogue se poursuit ». Après avoir représenté l’Angleterre dans toutes les catégories de jeunes, Balogun va-t-il céder à la tentation de rejoindre les USA ? Tout est possible, car même si l’Angleterre est une sélection plus huppée que les Etats-Unis, le projet proposé par les US est tentant. En quête d’un attaquant fiable en vue de la Coupe du Monde 2026 à domicile, le pays américain pourrait promettre une place de star à Balogun pour les années à venir. Un statut qu’il n’aura probablement jamais en Angleterre. Autant dire que l’attaquant de Reims, prêté par Arsenal cette saison, va devoir faire un choix important pour la suite de sa carrière au cours des prochains mois.