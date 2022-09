LdN : Le Portugal impressionne, l'Espagne se rate contre la Suisse

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations, 5e journée

Groupe A2 : République Tchèque 0-4 Portugal, Espagne 1-2 Suisse

Le Portugal n'a pas fait de détail à Prague en écrasant son hôte tchèque 0-4 grâce notamment à un doublé de Dalot. La seule frayeur portugaise a concerné Ronaldo, lequel n'a pas marqué mais a subi un gros choc au nez. La Seleçao prend la tête du groupe puisque l'Espagne a été surpris par la Suisse à Saragosse 1-2. La Nati a été plus réaliste avec notamment un but du Monégasque Breel Embolo, qui a offert le succès aux siens. Le Portugal accueillera l'Espagne pour une place au final four mardi soir.