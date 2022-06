LdN : L'Allemagne et l'Angleterre s'accrochent, l'Italie sourit !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations, 2e journée

Allianz Arena (Munich)

Allemagne-Angleterre 1-1

Buts : Hofmann (51e) pour l’Allemagne ; Kane (88e sur penalty) pour l’Angleterre

L'Allemagne a longtemps maîtrisé le match avant de trouver l'ouverture en début de seconde période. Kimmich trouvait Hofmann qui fusillait Pickford. Mais, la fin de match était anglaise et Kane obtenait un penalty qu'il transformait en personne. Un nul qui fait l'affaire de l'Italie, vainqueur 2-1 de la Hongrie, qui prend la tête du groupe devant les Hongrois. L'Allemagne et l'Angleterre deux et un point chacun ferment la marche.