La FIFA pense à un piège contre les simulateurs

Président de la Commission des arbitres de la FIFA, et ancien meilleur arbitre du monde, Pierluigi Collina veut imposer une nouvelle règle destinée à limiter les simulations pendant les matchs. Un premier test aura lieu lors de la Coupe arabe des nations à la fin de cette année.

L'instance mondiale du football tente de tout faire pour éviter que les matchs deviennent ennuyeux. Et à chaque compétition, la FIFA veut apporter des nouvelles règles qui vont dans ce sens. Ainsi, les gardiens de but n'ont plus le droit de conserver le ballon plus de huit secondes, ou bien encore la loi sur les cinq changements mise en place pendant la Covid et qui a été conservée. Mais, Pierluigi Collina, désormais patron des arbitres, a annoncé que lors de la prochaine Coupe arabe des nations, qui aura lieu à la fin de l'année au Qatar, les joueurs qui simulent des blessures devront le payer au prix fort.

En effet, l'arbitre pourra décider qu'un joueur restera deux minutes sur la touche s'il s'avère qu'il n'était pas blessé au moment où l'arbitre a sifflé un arrêt du match et l'intervention des soigneurs. Cependant, cette règle ne s'appliquera pas si un joueur a réellement provoqué une faute sur le joueur au sol et a pris un carton. Cette règle des deux minutes sera donc appliquée selon le bon vouloir des arbitres, ce qui risque de provoquer encore des débats, les officiels n'étant pas des soigneurs diplômés. Mais l'ancien arbitre italien assume sa position.

Deux minutes à 11 contre 10, la FIFA va tester