Pierluigi Collina - président des arbitres FIFA

La FIFA pense à un piège contre les simulateurs

Foot Mondial29 nov. , 20:30
parClaude Dautel
0
Président de la Commission des arbitres de la FIFA, et ancien meilleur arbitre du monde, Pierluigi Collina veut imposer une nouvelle règle destinée à limiter les simulations pendant les matchs. Un premier test aura lieu lors de la Coupe arabe des nations à la fin de cette année.
L'instance mondiale du football tente de tout faire pour éviter que les matchs deviennent ennuyeux. Et à chaque compétition, la FIFA veut apporter des nouvelles règles qui vont dans ce sens. Ainsi, les gardiens de but n'ont plus le droit de conserver le ballon plus de huit secondes, ou bien encore la loi sur les cinq changements mise en place pendant la Covid et qui a été conservée. Mais, Pierluigi Collina, désormais patron des arbitres, a annoncé que lors de la prochaine Coupe arabe des nations, qui aura lieu à la fin de l'année au Qatar, les joueurs qui simulent des blessures devront le payer au prix fort.
En effet, l'arbitre pourra décider qu'un joueur restera deux minutes sur la touche s'il s'avère qu'il n'était pas blessé au moment où l'arbitre a sifflé un arrêt du match et l'intervention des soigneurs. Cependant, cette règle ne s'appliquera pas si un joueur a réellement provoqué une faute sur le joueur au sol et a pris un carton. Cette règle des deux minutes sera donc appliquée selon le bon vouloir des arbitres, ce qui risque de provoquer encore des débats, les officiels n'étant pas des soigneurs diplômés. Mais l'ancien arbitre italien assume sa position.

Deux minutes à 11 contre 10, la FIFA va tester

« Tout joueur nécessitant l’intervention du staff médical devra quitter le terrain pendant deux minutes, laissant son équipe évoluer à 10 contre 11 durant cette période. Le joueur ne sera pas obligé de sortir si la blessure est avérée, ou si l’adversaire ayant commis la faute reçoit un carton jaune ou rouge, ou bien s’il s’agit du gardien de but », a indiqué Pierluigi Collina. Ce dernier a précisé que tout cela avait pour but de limiter les interruptions de jeu et donc donner plus de rythme aux matchs. Après le test au Qatar, la FIFA décidera s'il y a lieu d'appliquer cette règle au Mondial 2026.
0
Derniers commentaires

OL : Le groupe contre Nantes avec un absent majeur (off.)

Espérons que le retour de Mangala soit une belle surprise

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

allez un rouge pour Toulouse, et un peno pour l OM pour passer devant le PSG. au moins pour 1 semaine. allez l arbitre on compte sur toi. comme toujours !

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

ouin ouin?

« Il y a 100 fois rouge » : Ennjimi est sidéré par l'attentat sur Chevalier

esperons un rouge piur Toulouse. et un peno pour l OM!

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

l'équipe C est pas si forte que ce qu'on m'avait dit

Loading