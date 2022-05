La CAF épargne Gassama, l’Algérie va enrager

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses décisions lors du barrage retour du Mondial 2022 contre le Cameroun (2-1, a.p.), Bakary Gassama fait l’objet d’une plainte de l’Algérie. Mais en attendant la décision de la FIFA, la Confédération africaine de football laisse son arbitre sur les terrains.

Compte tenu du contexte, on pouvait s’attendre à ce que Bakary Gassama se fasse discret. Depuis le barrage retour du Mondial 2022 contre le Cameroun, l’arbitre a eu affaire à un Djamel Belmadi remonté. Pire encore, le sélectionneur de l’Algérie a tenu des propos menaçants. « Nous ne laisserons jamais plus deux ou trois personnes conspirer contre notre pays, plus jamais un arbitre mettre à mal notre pays, avait prévenu le technicien. (...) Il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça... Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille. »

Pas de quoi rassurer Bakary Gassama qui fait également l’objet d’une plainte. En effet, l’Algérie a sollicité la FIFA pour cette affaire, en espérant au moins des sanctions contre le principal intéressé. L’instance internationale étudie probablement le dossier. Mais en attendant une décision définitive, la Confédération africaine de football agit comme si de rien n’était. Au lieu de ménager son arbitre, la CAF l’a nommé pour diriger la demi-finale de Coupe des Confédérations entre les Orlando Pirates et Al-Ahly Tripoli.

Heureusement, la CAF s'est ravisée...

L’Algérie et son sélectionneur Djamel Belmadi risquent de ne pas apprécier. D’autant que la CAF a envisagé une décision encore moins prudente, celle de choisir Bakary Gassama pour arbitrer la demi-finale de Ligue des Champions africaine entre les Algériens de l’ES Sétif et les Égyptiens d’Al-Ahly. L’organisation a évidemment reculé pour éviter d’empirer une situation pour le moins inconfortable. Une telle nomination aurait sûrement été interprétée comme une provocation de la part de la CAF.