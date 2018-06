L1 : New York annonce le départ de Patrick Vieira à Nice

Dans : Foot Mondial, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Les dirigeants du club du New York City FC ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le départ de Patrick Vieira pour l'OGC Nice, remerciant le technicien français pour tout ce qu'il avait fait pour la formation nord-américaine. « Quitter New York est une décision incroyablement difficile pour moi et ma famille, et elle n'a pas été prise à la légère », précisait l'ancien international tricolore. Mais visiblement, les responsables de la communication ont été trop rapides en besogne et quelques minutes plus tard le communiqué publié sur le site du NYFC a disparu. Il n'empêche, plusieurs sources confirment que c'est ce lundi que Patrick Vieira sera intronisé nouvel entraîneur de l'OGC Nice, remplaçant Lucien Favre parti au Borussia Dortmund.