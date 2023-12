L'Algérie vire tout le monde, il choisit la méthode gagnante

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'équipe d'Algérie est un favori logique de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour mieux se préparer, Djamel Belmadi a décidé d'éloigner les Fennecs de ses supporters.

La Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, et dans cette compétition, il faudra compter avec l’équipe d’Algérie. Privés du Mondial 2022 dans des conditions que les supporters des Verts n’ont pas oubliées, les Fennecs voudront se racheter en remportant la CAN cinq ans après leur dernière victoire, c’était en 2019. Pour cela, le sélectionneur algérien veut que son équipe se prépare dans le plus grand secret et ne s’expose pas trop. Et Djamel Belmadi a donc décrété que les matchs amicaux avant la Coupe d’Afrique des Nations se joueront non seulement à huis clos, mais en plus, ils ne seront pas diffusés à la télévision malgré l’attente toujours énorme du pays.

L'Algérie craint de se faire espionner avant la CAN

🚨Belmadi a décidé que les matchs de l’Algerie avant la CAN se jouerons à Huis Clos donc pas de MATCH À LA TV ❌🇩🇿



Très decu sa permet de se mettre dans l’ambiance.. mais bon si c’est pour le bien de l’équipe nationale.. esperons que les resultats suivent vraiment !! pic.twitter.com/bbjndCCCL3 — TACTIQUE DZ 🇩🇿⚽️ (@TactiqueDZ) December 26, 2023

Cette méthode avait déjà été utilisée en 2019 et le coach de l'Algérie a l'intention de renouveler cette expérience pour les deux matchs prévus avant le début de la CAN contre le Togo, le vendredi 5 janvier, et quatre jours plus tard face au Burundi. La raison de cette décision pour le moins brutale est simple, Djamel Belmadi ne veut tout pas que les futurs adversaires des Fennecs voient son système de jeu, et c'est pour cela que le sélectionneur a demandé et obtenu ce black out total. Un souhait que la fédération algérienne a accepté sans aucun problème. Pour rappel, au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie affrontera l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.