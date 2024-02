Kang-In Lee et Son se sont battus, le joueur du PSG s'excuse

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Kang-In Lee (PSG) et Son Heung-min (Tottenham) sont rentrés de la Coupe d'Asie des Nations après une défaite en demi-finale contre la Jordanie. Mais la presse anglaise affirme que les deux stars coréennes se seraient battues avant le match.

Ce mercredi, Kang-In Lee, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est forfait contre la Real Sociedad, l'international coréen étant malade. Si la réalité de ce problème n'est pas du tout remis en cause, le Sun révèle ce mercredi que le joueur du PSG a récemment eu quelques soucis avec son compatriote Son Heung-min, la star de Tottenham. Tout cela remonte à la semaine passée, lorsque, à la surprise générale, la Corée du Sud a été éliminée en demi-finale de la Coupe d'Asie des Nations par la Jordanie. Pour ce match, le joueur des Spurs était apparu avec des doigts strappés sans que l'on sache pourquoi. Mais le tabloïd anglais affirme que tout s'est joué la veille lors du dîner de l'équipe coréenne.

Le ping-pong tourne mal entre les stars coréennes

La blessure aux doigts de Son après son altercation avec Lee Kang-in 🏥



Et oui faut pas manquer de respect au prince 🐯 pic.twitter.com/jDPoISbHSd — LEE KANG-IN 🇫🇷 (@LeeKangIn_FR) February 14, 2024

Alors que le repas tirait à sa fin, plusieurs joueurs ont voulu quitter la table afin d'aller faire une partie de ping-pong dans la salle de gym de l'hôtel où séjournait l'équipe de Corée de sud. Mécontent de ce manque de courtoisie, Son est allé dire sa façon de penser à Kang-In Lee et d'autres joueurs, exigeant qu'il reste avec tout le monde. Le ton serait alors subitement monté, au point même que des coups ont été échangés entre le joueur des Spurs et du PSG. Très vite, le staff est intervenu pour séparer les protagonistes de cet incident, mais l'attaquant de 31 ans, véritable star dans son pays, s'est plaint d'une douleur aux doigts. Après avoir passé des examens, il s'est avéré que Son Heung-min souffrait d'une luxation de deux doigts, ce qui lui a valu de porter une attelle. Une protection que le joueur portait d'ailleurs toujours le week-end passé contre Brighton en Premier League. De son côté, et via une story Instagram, le joueur du PSG a présenté ses excuses à son pays pour cet incident.