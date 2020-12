Globe Soccer Awards : Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle

Dans : Foot Mondial.

Organisés chaque année à Dubai, les Globe Soccer Awards ont désigné Cristiano Ronaldo comme le meilleur footballeur du siècle.

Pour de nombreux joueurs, Dubaï est une destination idéale à cette période de l’année, puisque la météo est pour le moins clémente, que les exigences sanitaires sont moins strictes qu’en Europe, et que le libéralisme touristique a permis de relâcher les contraintes inhérentes à cette région du monde. C’est donc avec plaisir que Cristiano Ronaldo et sa famille ont décidé de rejoindre les Emirats afin de recevoir un trophée prestigieux de plus. Dans le cadre des Globe Soccer Awards, une cérémonie organisée par un fonds d’investissement, la star portugaise a en effet été désignée ce dimanche comme le meilleur footballeur du siècle. Un prix que le joueur de la Juventus a reçu avec un bonheur non dissimulé, CR7 appréciant que son travail soit récompensé.

Cristiano Ronaldo n'est pas à la retraite

« C'est vraiment magnifique. Je veux juste dire merci à tout le monde, merci aux gens qui ont voté pour moi, mes coéquipiers, mon club et mon équipe nationale, ma famille et mes amis, en particulier ma fiancée et mes enfants qui m’aident à être une meilleure personne. C'est une réalisation exceptionnelle. Cela me motive pour aller de l'avant. Être nommé meilleur joueur du siècle est un grand honneur. J’espère que l'année prochaine cette situation sanitaire sera terminée et que nous pourrons nous amuser davantage. Je suis fier et heureux de ce prix et j'espère pouvoir jouer encore de nombreuses années », a confié Cristiano Ronaldo, rappelant par ailleurs qu’il ne comptait pas ses heures de travail pour se maintenir à un tel niveau alors qu’il est désormais âgé de 36 ans.