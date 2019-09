Foot : Samuel Eto'o annonce la fin de sa carrière

Dans : Foot Mondial.

C'est via les réseaux sociaux que Samuel Eto'o a annoncé la fin de sa très longue carrière. Agé de 38 ans, l'attaquant international camerounais a décidé de tourner la page suite à un dernier contrat au Qatar SC. 22 ans après ses débuts chez les pros au Real Madrid, Samuel Eto'o peut être fier de son parcours, puisqu'il a gagné trois fois la Ligue des champions (2 avec le FC Barcelone, 1 avec l'Inter Milan), une coupe Intercontinentale (avec le Real Madrid), de nombreux titres nationaux en Italie et en Espagne, tandis qu'avec le Cameroun il aura été champion Olympique en 2000 et vainqueur de deux CAN. De même, Samuel Eto'o a également été élu quatre fois joueur africain de l'année.