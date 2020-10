Foot : Le Ballon d'Or 2020 remplacé par la Dream Team !

Dans : Foot Mondial.

Les organisateurs du Ballon d'Or ayant renoncé, il y a plusieurs mois, à l'attribuer en 2020, un nouveau trophée sera décerné en décembre pour compenser cette absence.

Durant le confinement, et tandis que le football mondial était encore en plein doute concernant la suite et la fin de la dernière saison, France-Football, qui organise le Ballon d’Or, avait annoncé que l’édition 2020 était annulé compte tenu du chamboulement provoqué par l’épidémie liée au covid19. Une décision qui n’avait pas fait l’unanimité, et qui ne la fait toujours pas, même si c’est clair le Ballon d’Or 2020 ne sera pas attribué. Mais, selon le Journal du Dimanche, histoire quand même d’occuper nos longues soirées d’automne, un trophée va être lancé ce lundi par le même organisateur. Cependant, il ne s’agira pas cette fois d’attribuer une récompense individuelle, mais au contraire de célébrer la meilleure équipe de toute l’histoire du football mondial.

« Un format inédit sera annoncé lundi : la dream Team. Le principe : constituer la meilleure équipe de tous les temps (un gardien, trois défenseurs, quatre milieux et trois attaquants) à partir d’une liste de 110 prétendants. La révélation des nommés débute ce lundi et la décision finale sera rendue en décembre », précise l’hebdomadaire. Une initiative qui va permettre de provoquer bien des débats entre les différentes générations, ce qui est forcément un peu le but de cette opération. A chacun d'affuter ses arguments, le bataille pour intégrer ce 11 de rêve s'annonçant pour le moins intense.