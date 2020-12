Foot : La Ballon d'Or Dream Team dévoilée, le débat commence

Dans : Foot Mondial.

Faute de choisir un Ballon d'Or en 2020, un jury réuni par France-Football a désigné sa dream team, où ne figure aucun joueur français.

Dès le début de l’été, France-Football, qui organise le Ballon d’Or, avait annoncé que compte tenu de cette saison très spéciale il n’y aurait pas de lauréat en 2020. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité, et qui n’a pas empêché la FIFA de maintenir l’organisation de The Best, version plus commerciale du Ballon d’Or. Cependant, l’hebdomadaire footballistique français a tout de même profité de cette pause pour recueillir le vote des 140 journalistes de toute la planète qui composent son jury afin de composer sa Ballon d'Or Deam Team. But du « jeu », désigner la meilleure équipe de toute l’histoire du football.

Et ce lundi soir, France-Football a dévoilé cette dream team qui donne des étoiles dans les yeux, même en l’absence de joueurs tricolores. Dans les buts, on trouve le légendaire gardien russe Lev Yachine, en défense le trio Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, au milieu il y a Lothar Matthäus et Xavi en récupérateurs, et le duo de feu composé de Pelé et Diego Maradona pour ce qui est offensif. Enfin les trois attaquants sont Lionel Messi, Ronaldo et Cristiano Ronaldo. A noter que ce même jury a composé une dream team B, où l'on retrouve Zinedine Zidane, et même une dream team C avec cette fois deux joueurs français, Michel Platini et Thierry Henry.