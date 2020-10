Foot : Epuisés, les joueurs au bord du burn-out ?

Dans : Foot Mondial.

Depuis la reprise du football en août, les matchs s’enchaînent à une cadence infernale afin de rattraper le retard accumulé en raison de la crise du Covid-19 au printemps.

Le Final 8 de la Ligue des Champions s’est disputé en un temps record au mois d’août et les championnats ont pris la suite, presque immédiatement après la finale entre le PSG et le Bayern Munich. Le rythme est d’autant plus intense que deux rassemblements internationaux, avec cinq matchs à la clé, étaient également au rendez-vous de cette reprise. Trop, c’est trop pour Kevin De Bruyne, lequel a tiré la sonnette d’alarme au sujet du calendrier infernal imposé aux joueurs depuis quelques semaines. Dans les colonnes de La Dernière Heure, le meneur de jeu de la Belgique et de Manchester City a clairement fait savoir que le rythme actuel n’était tout simplement pas humain pour les footballeurs.

« L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte. Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver » a lâché celui qui s’est imposé ces derniers mois comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, et qui semble véritablement excédé par le rythme actuel, entre championnat, Ligue des Champions et rassemblements internationaux. Chacun se fera son avis sur la question mais aux yeux de Kevin De Bruyne, il est clair qu’une véritable pause s’impose pour tous les joueurs de football. Ce ne sera pas pour tout de suite, avec le retour tant attendu par les fans de foot de la Ligue des Champions au mois d’octobre…