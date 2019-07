FIFA : Mbappé pas Neymar pour le meilleur joueur de 2019

Dans : Foot Mondial, PSG.

Le championnat de France et l'équipe de France n'ont qu'un seul et même représentant dans la liste des footballeurs nommés par la FIFA pour le trophée The Best de meilleur joueur dévoilée ce mercredi. Et c'est bien évidemment Kylian Mappé qui est en lice au milieu des autres stars désignées par la FIFA. Une liste où Neymar ne figure pas.

Joueurs nommés pour The Best

Cristiano Ronaldo - Frenkie De Jong - Matthijs De Ligt - Eden Hazard - Harry Kane - Sadio Mané - Kylian Mbappé - Lionel Messi - Mohamed Salah - Virgil Van Dijk