Fernando Santos bientôt sélectionneur de la Pologne

Après un Mondial raté avec le Portugal, Fernando Santos ne sera resté longtemps sans emploi. En effet, le technicien portugais de 68 ans va être nommé dans les prochaines heures au poste de sélectionneur de la Pologne à la place de Czeslaw Michniewicz, viré lui aussi après un Mondial décevant et une élimination par la France en huitième de finale.

