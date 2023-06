Et maintenant N'Golo Kanté, l'Arabie Saoudite roi du mercato

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : Karim Benzema va quitter le Real Madrid. L'attaquant français va rejoindre Al-Ittihad et pourrait prochainement être rejoint par N'Golo Kanté.

L'Arabie saoudite s'est invitée ces derniers mois comme une nouvelle place forte du football. Du moins sur le marché des transferts. Le premier vrai coup d'éclat a été de recruter Cristiano Ronaldo. Al-Nassr a visiblement ouvert la voie à d'autres arrivées majeures. Karim Benzema va rejoindre dans les prochains mois le club d'Al-Ittihad. Le Ballon d'Or sera payé 400 millions d'euros pour un contrat de deux ans. Le club de Djebbah ne veut pas s'arrêter en si bon chemin pour mettre toutes les chances de son côté pour remporter la ligue saoudienne. Le prochain joueur majeur que cible le club de Djeddah est N'Golo Kanté (32 ans).

Kanté, le prochain coup XXL de l'Arabie saoudite ?

Depuis quelques semaines, les négociations pour une prolongation de contrat de N'Golo Kanté à Chelsea sont au point mort. Et Al-Ittihad en est apparemment responsable. Selon les informations de Rudy Galetti, après la signature de Karim Benzema, les représentants du club saoudien s'envoleront pour Londres pour rencontrer l'entourage de N'Golo Kanté pour le convaincre de les rejoindre. Les discussions avec le milieu de terrain Chelsea ont commencé il y a quelques jours et sont dans la bonne voie. L'objectif d'Al-Ittihad est de parvenir à un accord au plus vite. Reste à savoir si les Saoudiens parviendront à leurs fins, avec certainement une proposition salariale imbattable. Car si Kanté rejoignait l'Arabie saoudite, il dira adieu à ses chances d'être appelé en équipe de France, alors que les Bleus comptent toujours sur lui et qu'un Euro 2024 en Allemagne pointe le bout de son nez. Victime de blessures à répétition cette saison, Kanté n'a pris part qu'à 9 rencontres avec Chelsea toutes compétitions confondues.