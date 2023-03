Du rêve au cauchemar, le bourreau de la France déchante

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Champion du monde avec l’Argentine, et auteur du tir au but décisif en finale contre l’équipe de France, Gonzalo Montiel fait l’objet d’une plainte. Une jeune femme l’accuse de viol dans des faits qui remontent au 1er janvier 2019.

De retour après la trêve internationale, durant laquelle l’Argentine a continué à fêter son sacre en Coupe du monde, Gonzalo Montiel a sans doute perdu le sourire. Le latéral droit du FC Séville se retrouve impliqué dans une affaire grave puisqu’une jeune femme, dont l’identité n’a pas filtré, l’accuse de viol. La mannequin a en effet déposé une plainte contre l’Argentin buteur contre Curaçao (7-0) mercredi.

A l’occasion d’une fête d’anniversaire à son domicile situé à La Matanza, près de Buenos Aires, Gonzalo Montiel aurait profité de l’état de la plaignante, inconsciente au moment des faits qui remontent au 1er janvier 2019. Cette dernière avait bu deux verres d’alcool alors qu’elle n’avait pas l’habitude d’en consommer, d’où la perte de mémoire décrite par son avocat. « Elle ne sait pas combien de personnes ont été impliquées dans les abus et elle ne sait toujours pas comment elle est arrivée chez elle, elle a été jetée à la porte de la maison », a confié son représentant sur les ondes de Radio10, le média qui a relayé des messages de la jeune femme après les faits.

La pression du clan Montiel

« Je me suis réveillée à six heures du soir et ils m'ont dit qu'ils m'avaient violée, a-t-elle écrit. J'ai passé des semaines, des mois, à essayer de me souvenir des choses qu'ils m'ont dites. Ils m'ont lavé le cerveau pour essayer de couvrir ce fils de pute. » D’après sa version, l’entourage de Gonzalo Montiel, y compris sa mère, aurait fait pression sur elle pour l’empêcher de tout révéler.

« Ils ont passé des semaines à m'appeler, à me menacer, a raconté la plaignante. Il y avait une voiture devant la porte de ma maison et j'avais peur qu'ils me tirent dessus. J'ai des appels de la mère et des anonymes qui m'ont dit que si la carrière de Montiel se gâtait, ils allaient me tirer une balle dans la tête. » Auteur du tir au but décisif en finale du Mondial contre les Bleus, l’international argentin risque gros.