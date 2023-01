Cristiano Ronaldo hors-la-loi, l'Arabie Saoudite ferme les yeux

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Désormais joueur d'Al-Nassr en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe après 20 années passées à jouer sur le vieux continent. Le Portugais va connaître une nouvelle culture et des règles inédites dans un pays très strict.

Mardi 3 janvier, à l'occasion de la présentation de Cristiano Ronaldo au King Saud University Stadium, plusieurs personnes ont noté la présence de Georgina Rodriguez, la compagne du quintuple ballon d'or. La présence du mannequin argentin semble logique tant elle suit son compagnon dans toutes ses aventures. Mais cela peut déranger vues les règles imposées en Arabie saoudite, bien différentes des pays où Cristiano Ronaldo et sa famille ont vécu. Des observateurs se demandent comment le clan CR7 va gérer cette situation. En effet, en Arabie saoudite, un couple n'est autorisé à vivre sous le même toit que s'il est marié. Ce qui n'est pas le cas des célèbres amants. Deux avocats saoudiens, spécialisés en droit civil, ont été contactés par Tyc Sports pour s'exprimer sur la situation de Georgina Rodriguez et comment la compagne de l'attaquant de 37 ans va pouvoir séjourner en Arabie saoudite.

La famille CR7 contourne les règles saoudiennes

« Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime. Les autorités saoudiennes ne s’immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés. Il existe plusieurs options pour que Georgina puisse venir vivre dans le royaume » ont confié les deux juristes saoudiens au média espagnol. La première solution qui s'offre à Georgina Rodriguez est un parrainage que le club d'Al-Nassr peut fournir pour permettre à la jeune femme de 28 ans de résider où elle le souhaite. La deuxième option est un visa touristique d'un an, qui lui permet de rester dans le pays pendant 90 jours consécutifs à chaque visite. Autrement dit, même si le couple n'a pas communiqué sur la présence sur le long terme de Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo va pouvoir contourner les règles du pays et vivre tranquillement avec sa famille. Le fils de CR7 est d'ailleurs toujours inscrit sous les couleurs du Real Madrid, dans les catégories de jeunes. Le Portugais fera probablement des allers-retours entre Madrid et Riyad.