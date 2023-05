CR7, Messi, Benzema, l'Arabie Saoudite à l'attaque ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Avec la récente arrivée de Cristiano Ronaldo, footballeur le plus influent et suivi au monde, l'Arabie saoudite a clairement affiché son désir de devenir un cador du football mondial. Le pays du Moyen-Orient souhaite recruter d'autres stars.

Outre l'arrivée de CR7 il y a quelques mois, l'Arabie saoudite étudie actuellement la possibilité de faire venir son éternel rival Lionel Messi dans le championnat. Le clan de la Pulga est en négociations avancées avec Al-Hilal. Mais le champion du monde argentin n'est pas le seul joueur à être pisté par le championnat saoudien. Karim Benzema dont l'avenir est incertain au Real Madrid, est également dans les petits papiers de l'Arabie saoudite. Selon les informations d'El Mundo, le pays de la péninsule arabique a pour projet de se constituer une équipe all-stars avec des joueurs qui ont marqué le football européen ces dernières années. L'objectif de l'Arabie saoudite est de concurrencer l'Europe avec un match chaque saison contre une équipe du vieux contient.

L'Arabie saoudite souhaite se créer une équipe all-stars

Le média espagnol affirme que Lionel Messi, Karim Benzema, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergio Ramos et Luka Modric sont ciblés par l'Arabie saoudite pour intégrer le championnat très prochainement. La plupart de ces joueurs sont en fin de contrat ou très proche de l'être. Avec déjà la présence de Cristiano Ronaldo, le but est d'attirer d'autres grands joueurs pour ériger le championnat saoudien comme l'un des plus compétitifs au monde. Pour le moment, cette équipe d'all-stars ressemble à un combiné entre les anciens joueurs du Barça et du Real Madrid mais l'Arabie saoudite a également d'autres joueurs en tête comme Edin Dzeko qui pourrait rejoindre Al-Hilal selon les informations de Foot Mercato. Benzema et Messi sont les deux dossiers les plus chauds et si leurs arrivées se concrétisent, cela pourrait ouvrir une brèche et ainsi, permettre à l'Arabie saoudite de mettre sur pied une équipe étoilée qui s'en irait défier Manchester City et le Real Madrid pour un véritable SuperBowl du football mondial.