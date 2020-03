Coronavirus : La FIFA demande l'annulation des matchs internationaux

Dans : Foot Mondial.

Alors que tous les grands championnats européens ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus, la FIFA a également pris une décision forte ce vendredi soir.

À la fin du mois de mars, une période internationale devait se dérouler pour les différentes sélections mondiales. Par exemple, l’équipe de France devait affronter l’Ukraine et la Finlande dans un Stade de France à huis clos. Mais ces rencontres amicales ne devraient finalement pas avoir lieu pour les Bleus, puisque la FIFA a autorisé l'annulation de toutes les rencontres internationales prévues en mars et en avril.

« Au vu de la situation actuelle concernant le Covid-19, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé que les règles générales qui obligent normalement les clubs à mettre leurs joueurs à disposition des équipes nationales ne s’appliqueront pas aux prochaines fenêtres internationales de mars/avril. La situation évolue rapidement dans le monde entier et plusieurs autorités publiques ont d’ores et déjà imposé diverses restrictions sur les déplacements internationaux. La FIFA est consciente que, dans les circonstances actuelles, la tenue des matchs pourrait non seulement présenter des risques pour la santé des joueurs (et du grand public), mais également compromettre significativement l’intégrité sportive de ces rencontres dans la mesure où certaines équipes pourraient être privées de leurs meilleurs éléments et d’autres non. Afin d’éviter tout risque sanitaire inutile ainsi que de potentielles injustices sportives, nous recommandons donc que tous les matchs internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu’à ce qu’ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé. La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matchs amicaux », a détaillé l'instance du football mondial dans un communiqué. Une nouvelle qui compromet donc de plus en plus la tenue de l’Euro 2020 ou de la Copa América 2020, sachant que cette période internationale de début d’année était la dernière avant les grandes compétitions.