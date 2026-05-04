Clash Neymar-Robinho Jr : Le Santos FC déclenche une enquête

L'anti-Textor ? Mdr Bande de cloches !!! ^^
Valoriser à 35M ça veux pas dire que c’est sont prix réel le Réal a mis 70M sur lui il a que 19 ans il sort un prêt plutôt réussi y’a aucune Raison qui soit vendu à perte
Hans Hateboer, (Nicolas Tagliafico ??, Ainsley Maitland-Niles ?? Ils n'ont pas prolongé) 1 ou 2 latéraux Endrick 1 AC Rachid Ghezzal, (Adam Karabec ???) 1 Ailier droit a voir les autres départs possibles, on aura surement des surprises (mauvaises)
IL faut jouer Toulouse pour gagner car: SI OM et Rennes gagnent Lille perd à Monaco (ils vont tout donner) On se retrouve avec RENNES 59 LILLE 58 MONACO 57 OM 56 ça va faire une sacrée dernière journée
Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 AGORA! A defesa de Robinho Jr pede que o Santos tome 4 medidas em relação a agressão que o garoto sofreu de Neymar: • sindicância para investigar o ocorrido; • fornecimento das imagens do treino; • manifestação do clube pelas providências tomadas; • reunião para tratar
🚨 URGENTE! Robinho Jr notifica o Santos, acusa Neymar de agressão e fala até em possível rescisão de contrato. O garoto entrou com uma notificação extrajudicial contra o Peixe para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com Neymar no treino de ontem. No documento,