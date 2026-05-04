Neymar-Robinho Jr, un clash qui fait du bruit
Neymar et ses coéquipiers à l'entraînement

Clash Neymar-Robinho Jr : Le Santos FC déclenche une enquête

Foot Mondial04 mai , 23:25
parClaude Dautel
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La presse brésilienne a révélé lundi matin qu'un clash avait eu lieu entre Neymar et Robinho Jr lors d'un entraînement avec leur club. Le Santos FC confirme officiellement qu'une enquête est en cours.
Soupçonné d'avoir giflé son coéquipier, après avoir essayé de lui faire un croche-pied, suite à un dribble à l'entraînement, Neymar avait présenté ses excuses. à Robinho Jr, le fils de la star brésilienne. Mais le Santos FC ne va pas se contenter de cela, puisque le légendaire club brésilien annonce avoir diligenté une enquête sur cet incident. « Le Santos FC informe que, sur ordre de la présidence, une enquête interne a été immédiatement ouverte afin d'analyser l'incident impliquant les joueurs Neymar Jr. et Robson de Souza Jr. (Robinho), survenu lors de l'entraînement de dimanche dernier au centre d'entraînement Roi Pelé. Le service juridique du club est chargé de mener l'enquête », précise le Santos FC. La presse brésilienne affirme que Robinho Jr a menacé de quitter le club si ce dernier ne se penchait pas sur le comportement de Neymar.
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Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Valoriser à 35M ça veux pas dire que c’est sont prix réel le Réal a mis 70M sur lui il a que 19 ans il sort un prêt plutôt réussi y’a aucune Raison qui soit vendu à perte

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IL faut jouer Toulouse pour gagner car: SI OM et Rennes gagnent Lille perd à Monaco (ils vont tout donner) On se retrouve avec RENNES 59 LILLE 58 MONACO 57 OM 56 ça va faire une sacrée dernière journée

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Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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