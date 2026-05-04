Clash Neymar-Robinho Jr : Le Santos FC déclenche une enquête

La presse brésilienne a révélé lundi matin qu'un clash avait eu lieu entre Neymar et Robinho Jr lors d'un entraînement avec leur club. Le Santos FC confirme officiellement qu'une enquête est en cours.

Soupçonné d'avoir giflé son coéquipier, après avoir essayé de lui faire un croche-pied, suite à un dribble à l'entraînement, Neymar avait présenté ses excuses. à Robinho Jr, le fils de la star brésilienne. Mais le Santos FC ne va pas se contenter de cela, puisque le légendaire club brésilien annonce avoir diligenté une enquête sur cet incident. « Le Santos FC informe que, sur ordre de la présidence, une enquête interne a été immédiatement ouverte afin d'analyser l'incident impliquant les joueurs Neymar Jr. et Robson de Souza Jr. (Robinho), survenu lors de l'entraînement de dimanche dernier au centre d'entraînement Roi Pelé. Le service juridique du club est chargé de mener l'enquête », précise le Santos FC. La presse brésilienne affirme que Robinho Jr a menacé de quitter le club si ce dernier ne se penchait pas sur le comportement de Neymar.