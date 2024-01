Brésil ‍: La Seleção tient son nouveau sélectionneur

Après avoir sondé de grands noms comme Carlo Ancelotti ou Zinédine Zidane, le Brésil a trouvé son nouveau sélectionneur. En effet, ce dimanche soir, le Sao Paulo FC a annoncé le départ de son coach, Dorival Junior. D’après le communiqué du club brésilien, l’entraîneur a effectivement « posé sa démission pour prendre la tête de la sélection brésilienne ». Dans les heures qui arrivent, la Fédération brésilienne devrait donc officialiser la nouvelle. Le technicien de 61 ans prendra la suite de l'intérimaire Fernando Diniz avec la prochaine Copa América en ligne de mire.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.



“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT