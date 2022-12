Belgique : Eden Hazard annonce sa retraite internationale

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après une performance désastreuse avec la Belgique lors du dernier Mondial 2022, Eden Hazard a confirmé ce mercredi qu'il avait décidé de prendre sa retraite internationale sans même attendre le nom du nouveau sélectionneurs des Diables Rouges.

« Une page se tourne aujourd’hui…Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez….#onestensemble », a fait savoir, via son compte Instagram le joueur du Real Madrid et capitaine de la Belgique.