Ishak Belfodil brièvement en garde à vue pour violence

Par Claude Dautel

Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, et passé par le centre de formation du PSG, Ishak Belfodil a été placé pendant plusieurs heures garde à vue dans un commissariat des Yvelines. Il lui était reproché d'avoir frappé sa soeur de 15 ans.

C'est Le Parisien qui l'indique ce lundi, Ishak Belfodil, l'attaquant international algérien de 31 ans qui évolue présentement dans le championnat du Qatar, a été interpellé par la police la nuit dernière chez ses parents, en région parisienne, où il passait quelques jours. Dimanche, vers 18h45, les policiers ont été contactés par la soeur du footballeur, laquelle a accusé ce dernier de l'avoir agressée. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, ils ont constaté qu’effectivement la jeune fille de 15 ans avait des traces de strangulations et même des griffures sur les bras. Son état ne nécessitait cependant aucune prise en charge d'urgence. Aussitôt, Ishak Belfodil a été interpellé et placé en garde à vue. Toutefois, même si elle a fait venir la police après son agression, la sœur d’Ishak Belfodil n’a toujours pas porté plainte, alors qu'elle devait le faire. Selon le quotidien francilien, c'est désormais le Parquet de Versailles qui va étudier les suites à donner à cette affaire. Et à en croire la presse algérienne, les charges auraient été abandonnées.