Bahlouli ne rentre pas en Ukraine

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Devant rentrer en Ukraine avec son club du Metalist Kharkiv, Farès Bahlouli a été chanceux. La guerre a en effet éclaté juste avant le départ du groupe actuellement en stage en Turquie.

Les nouvelles sont rassurantes pour Farès Bahlouli. Avec son club ukrainien du Metalist Kharkiv, le milieu offensif aurait pu se retrouver dans l’une des zones touchées par les attaques de la Russie. L’équipe de deuxième division s’apprêtait à rentrer d’un stage en Turquie, avant d’apprendre la situation. Le groupe n’a donc pas décollé, pour le plus grand soulagement de Farès Bahlouli dont la famille est également en sécurité.

🗣️💬 "Ma vie passe avant tout, j'ai une famille, j'ai des enfants [...] Il y a des joueurs qui n'ont pas envie de rentrer par peur d'avoir une arme dans les mains"



Le témoignage poignant de Bahlouli évoluant au Metalist Kharkiv en Ukraine. pic.twitter.com/i2RHbVGvhV — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 25, 2022

« C'est une situation compliquée et particulière, a confié l’ancien Lyonnais sur RMC. Moi j'ai de la chance, car ma famille est restée à Lyon puisque ma femme a accouché. Mais les trois-quarts de l'équipe ont leur famille là-bas. Ils sont inquiets. Moi aussi, j'ai des amis là-bas, c'est compliqué. C'est terrible. On a été réveillés quasiment tous en même temps vers quatre heures du matin par la famille et les proches. Ça a été un choc. On savait que c'était chaud. La plupart des familles ont essayé de se réfugier dans les métros, les caves. Le club a pris en charge plusieurs d'entre elles. »

« (...) Imaginer un retour en Ukraine, c'est compliqué. Je n'y retournerai pas tant que ça ne se sera pas calmé. Le jour où j'y retournerai, ça sera vraiment en sécurité parce que ma vie passe avant tout, j'ai une famille, j'ai des enfants. (...) Je pense que je vais rentrer en France d'ici quelques jours. Je suis chanceux par rapport à mes coéquipiers. J'ai mis des appartements à disposition en France. Jamais je n'aurais pensé vivre ça dans ma carrière. A tout moment, ça peut basculer », a confié Farès Bahlouli, dont les coéquipiers et le staff sont bloqués en Turquie sans leur entourage, l’aéroport de Kharkiv étant à l’arrêt.